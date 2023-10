Arrestato il padre del trapper Simba La Rue: è accusato di aver maltrattato la moglie in casa Il padre del trapper Simba La Rue è stato arrestato per aver maltrattato la moglie nella sua casa di Merone, in provincia di Como. L’uomo era stato già denunciato per violenza domestica.

A cura di Sara Tirrito

Sima La Rue nel video della canzone "Suite hotel" (da YouTube)

Mehrez Saida, il padre di Simba La Rue, è stato arrestato per aver maltrattato la moglie nella loro casa, a Merone, in provincia di Como. L'uomo, 58 anni, era stato già denunciato dalla consorte ma le violenze non erano cessate. Pochi giorni fa il trapper Simba La Rue è stato condannato per rapina e lesioni nell'ambito del processo noto come "faida fra trapper". Il cantante è imputato anche in un altro processo, per una sparatoria in cui è coinvolto anche l'artista Baby Gang.

Perché il padre di Simba La Rue è stato arrestato

La madre del cantante, 44 anni, si è rivolta ai carabinieri di Lurago d'Erba nel pomeriggio di domenica. Quando i militari sono intervenuti hanno trovato la vittima chiusa nella sua camera da letto mentre piangeva. La donna riportava ferite e segni di violenza su tutto il corpo.

Non è ancora chiara la dinamica dell'aggressione, ma secondo quanto riportato dal Corriere della sera, Mehrez Saida era in condizioni alterate al momento dell'arresto. In particolare, l'uomo sarebbe stato trovato in stato d'ebbrezza. La madre di Simba La Rue è stata trasportata in pronto soccorso.

Le vicende giudiziarie di Simba La Rue

Due i processi in cui è stato coinvolto il cantante Mohamed Lamina Saida, in arte Simba La Rue, 21 anni. Il 13 ottobre è stato condannato a quattro anni nel processo che lo vedeva accusato di lesioni e rapina. Il trapper è finito a processo per una rissa fra gang rivali avvenuta l'1 marzo 2022.

La lite era degenerata in calci, pugni, e fu usato anche un coltello. Simba La Rue fu accusato per lesioni per il furto di un telefono, che il suo avvocato ha sempre smentito. A giudizio con rito abbreviato, imputato insieme a 8 persone, il trapper era stato condannato alla pena più alta.

In parallelo, il cantante è finito al centro di un altro processo, in cui era coinvolto anche l'artista Baby Gang. Per questo processo, la sentenza non è ancora arrivata, ma l'accusa ha chiesto 5 anni e 8 mesi per Simba La Rue e 4 anni e 8 mesi per Baby Gang. I fatti risalgono al luglio 2022, quando in via Tocqueville, nei pressi di corso Como, a Milano, i due erano stati coinvolti in una sparatoria.