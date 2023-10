Il trapper Simba La Rue è stato condannato a quattro anni: accusato di lesioni e rapina

Simba La Rue (foto da LaPresse)

Il trapper Simba La Rue è stato condannato a quattro anni nel processo in rito abbreviato sulla "faida tra trapper" e, per la precisione, per quanto avvenuto nella zona di Porta Venezia a Milano quando il gruppo guidato da La Rue ha affrontato una gang rivale in via Settala.

Altri cinque imputati sono stati condannati tra gli otto mesi e i tre anni e otto mesi. Un altro invece ha optato per il patteggiamento. Tutti erano accusati di lesioni e rapina.

I fatti

I fatti risalgono all'1 marzo 2022 quando i due gruppi si affrontarono in via Settala. Esplose infatti una rissa con calci, pugni e un coltello. Due persone finirono al pronto soccorso. Simba La Rue fu accusato, oltre che di lesioni, anche di aver rubato un telefono. La difesa, rappresentata dall'avvocato Nicolò Vecchioni, ha invece sostenuto che il ragazzo non avesse rubato alcun telefono.

Nonostante questo, però non è caduta l'accusa di rapina nei confronti del trapper.

La sentenza è stata emessa dalla giudice Rossana Mongiardo. La magistrata ha deciso di infliggere la pena più alta a Simba La Rue. Dopodiché ha condannato Mevljudin Hetem a tre anni e otto mesi, Sara Ben Salha a tre anni e cinque mesi, Ndiaga Faye a dieci mesi mentre Pape Ousmane Loum e Chakib Mounir sono stati condannati a otto mesi. Infine Alan Momo ha patteggiato tre anni e quattro mesi.

Il processo con Baby Gang

L'artista, nel frattempo, è a processo con il collega e amico Baby Gang per una sparatoria che è avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via Tocqueville, vicino corso Como. Sono stati chiesti cinque anni e otto mesi per Simba La Rue e quattro anni e otto mesi per Baby Gang. La sentenza è prevista per il 15 novembre.