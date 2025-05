video suggerito

Arrestato a Milano il rapper Luchitos: girava in strada con oltre mezzo chilo di droga Il rapper emergente Luchitos è stato arrestato mentre passeggiava a Milano con un coetaneo: saranno processati oggi per direttissima. Il 25enne ha già precedenti per spaccio.

È stato arrestato a Milano dagli agenti della polizia di Stato per il possesso di oltre 500 grammi di hashish il rapper emergente Luchitos, 25 anni. Il giovane, che ha già precedenti per spaccio, ieri passeggiava con un coetaneo in via San Giusto (zona San Siro) quando intorno alle 12.30 è stato controllato dai poliziotti, che hanno trovato a entrambi 507 grammi di hashish, sette grammi di marijuana e 1700 euro in contanti. Entrambi saranno processati per direttissima nella mattinata di oggi.

Luchitos, nome d'arte di Lucas Cicoria Alencar, vive nel Municipio 8 di Milano (Gallaratese, San Siro e Quarto Oggiaro) ed è seguito da più di 27mila persone sulla sua pagina Instagram, mentre conta altri 20mila follower su YouTube. Il suo ultimo singolo, pubblicato con Universal Music, su Spotify arriva a 7 milioni di riproduzioni. Il musicista italobrasiliano è vicino a Baby Touché, all'anagrafe Amine Amagour, recentemente finito al centro delle cronache per la lunga faida con Simba La Rue. Con lui ha lavorato al brano 2Kili, che conta quasi 4 milioni di riproduzioni tra Spotify e Youtube. Ha iniziato a farsi notare nel panorama musicale nel 2020 con l’uscita del suo primo EP Capitale della Droga, un progetto di sei tracce in cui racconta un passato difficile in famiglia e il presente della periferia milanese, lontana dagli stereotipi glamour che spesso sono cuciti addosso al capoluogo lombardo.