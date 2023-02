“Arrampicarsi sul Duomo di Milano per fare un selfie non è reato”: la sentenza che fa discutere Per il giudice per le indagini preliminari di Milano Guido Salvini, l’impresa di un 33enne che, a maggio scorso, si era arrampicato tra le guglie del Duomo, non costituisce reato.

A cura di Ilaria Quattrone

"Il fatto non costituisce reato": è quanto ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Milano Guido Salvini che ha disposto l'archiviazione per l'uomo di 33 anni che, lo scorso 30 maggio, si era arrampicato sulle guglie del Duomo di Milano per raggiungere la Madonnina. Entrambi sono stati difesi dall'avvocata Giulia Cupido. Anche il pubblico ministero Elio Ramondini aveva chiesto l'archiviazione.

Lo scalatore era stato denunciato per procurato allarme. Con lui, anche un amico di 31 anni che lo aveva aiutato nella sua impresa. A entrambi ero stato confiscato anche il cellulare con cui era stato ripreso l'episodio. Nonostante "la chiara sconsideratezza della condotta dei due giovani, che ha suscitato timori e anche costretto le forze dell'ordine a mobilitarsi", per il gip il fatto "non costituisce reato".

Che cos'è il night climbing

Il 30 maggio scorso, un passante aveva notato il 33enne che camminava tra le guglie del Duomo in un momento in cui la Cattedrale era chiusa al pubblico. E per questo motivo, aveva chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura.

Dalle ricostruzioni era emerso che lo scalatore era salito su un ponteggio che si trovava vicino a Palazzo Reale. Per il gip è chiaro che ci si trovi di fronte a un episodi odi "buildering" o "night climbing", si tratta di una pratica diventata ormai famosa che consiste nell'arrampicarsi all'esterno di edifici o altre strutture. L'azione spesso è fotografata o ripresa con uno smartphone.

Per il giudice non sono ravvisabili nemmeno reati di danneggiamento o di invasione di edificio perché non è stato esercitato "alcun poter di fatto sull'immobile".