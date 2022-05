Climber polacco si arrampica sul Duomo fino alla Madonnina, denunciato Un climber di 33 anni di origini polacche è stato denunciato dalla polizia di Milano per essersi arrampicato sulle guglie del Duomo raggiungendo la Madonnina.

Un climber di 33 anni di origini polacche è stato denunciato dalla polizia di Milano per essersi arrampicato sulle guglie del Duomo raggiungendo la Madonnina. Il tutto, con in dotazione solo uno zaino e un cellulare con il quale l'uomo ha realizzato foto e video che sarebbero poi dovuti essere pubblicati sui social. Ad accorgersi dell'uomo è stato un passante che ha allertato immediatamente le forze dell'ordine.

Trentenne polacco si arrampica fino alla Madonnina

Il 33enne sarebbe arrivato fino in cima alla cattedrale muovendosi senza imbracature. Per raggiungere le guglie più alte si sarebbe servito delle impalcature allestite intorno al Duomo per i consueti lavori di restauro sul lato della Rinascente. Poi, metro dopo metro è arrivato fino in cima. Ad aspettarlo giù c'era un amico di 32 anni, cittadino irlandese. Il passante che ha segnalato la presenza dell'uomo sulla cattedrale ha comunicato verso le 21.30 di aver visto qualcosa muoversi sulle guglie. Per precauzione, quindi, ha fatto una chiamata al numero unico per le emergenze 112 che ha inviato sul posto una pattuglia della polizia di Stato.

Il climber e l'amico denunciati per procurato allarme

Una volta arrivati, hanno visto il 33enne ormai arrivato alla statua della Madonnina. Allora, l'hanno intimato a scendere. L'uomo non se l'è fatto ripetere due volte, tornando senza problemi a terra. Ricongiuntosi con l'amico, nel frattempo fermato dai poliziotti, è stato identificato e denunciato. Non ha spiegato i motivi del suo gesto. Entrambi sono ora indagati per procurato allarme. Allo stato attuale, fanno sapere dalla Questura, i due non sarebbero noti alle forze dell'ordine per precedenti penali o altre segnalazioni.