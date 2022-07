Apicoltore avvolto dalle fiamme: riesce a correre e chiedere aiuto in un agriturismo Un apicoltore è stato avvolto dalle fiamme mentre si trovava al lavoro. A soccorrerlo è stato il personale di un agriturismo che si trovava lì vicino.

A cura di Giorgia Venturini

Paura a un apicoltore nella mattinata di oggi lunedì 25 luglio. Stando alle prime informazioni, un apicoltore verso le 10 è stato avvolto dalle fiamme mentre si trovava al lavoro e quindi con la tuta adatta per la sua attività. Ha subito cercato aiuto precipitandosi all'agriturismo più vicino per essere soccorso: qui alcuni operaio presenti nella struttura sono subito intervenui salvandogli probabilmente la vita.

Poco chiare l'origine del rogo che ha avvolto l'apicoltore

Come riporta Brescia Today, l'uomo avrebbe riportato gravi ustioni sia al torace che alla gambe. Non sarebbe in pericolo di vita. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto si sono precipitati i medici e i paramedici del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Civile di Brescia in codice giallo. Ora si indaga su quanto è accaduto: da una prima ricostruzione non è ancora chiaro cosa abbiamo causato il rogo ma le fiamme hanno avvolto sia l'apicoltore che il frutteto. La vittima era impegnato a lavorare alle arnie che si trovano a poca distanza dall'azienda agricola a Monticelli Brusati: era completamente avvolto dal fuoco quando si è presentato all'agriturismo. Sul posto i vigili del fuoco hanno spento tutte le fiamme evitando così che si propagassero ai campi vicini. Intanto l'uomo è stato soccorso e preso in cura dai medici.

Imprenditore morto per le troppe punture di api

Si indaga ancora invece sulla morte di Alessandro Barni, l'imprenditore finito nudo dopo una festa in un allevamento di api. Gli insetti lo avrebbero poi punto decine di volte tanto da provocargli uno shock anafilattico. Il tutto è avvenuto nelle campagne di Ceratello a Costa Volpino sul lago d'Iseo. In base alle prime ricostruzioni Barni sarebbe uscito da casa di un amico probabilmente dopo una festa. Sarebbe stato visto nudo e in stato confusionale. Poi è finito in un allevamento di api dove è morto a causa delle troppe punture.