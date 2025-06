Incendio a San Donato Milanese, muore sul materasso avvolto dalle fiamme: la vittima è Emanuele Crippa

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella serata di ieri, mercoledì 18 giugno, si è verificato un incendio a San Donato Milanese, comune che si trova in provincia di Milano. L'abitazione si trova in via Caviaga al civico 5, a due passi dalla metropolitana e dalla piscina ex Snam. Le fiamme sono divampate intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Nel rogo è morto un uomo: si chiamava Emanuele Crippa.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. L'incendio è divampato in un appartamento che si trova al terzo piano. Non è chiaro cosa possa averlo innescato. In poco tempo le fiamme si sono propagate e hanno avvolto anche il materasso sul quale Crippa, un 55enne, stava dormendo. I vicini di casa hanno subito chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti immediatamente sul posto.

I pompieri hanno domato le fiamme e recuperato il 55enne. L'uomo è stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I medici e i paramedici hanno provato a rianimarlo. Purtroppo, una volta giunti in ospedale, è stato dichiarato il decesso.

Il 55enne era nato a Monza. Stando a quanto raccontato dai vicini di casa, dopo la morte della madre, stava attraversando un momento difficile. Sul luogo dell'incendio sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sembrerebbe che l'incendio sia esploso l'uomo si è addormentato con la sigaretta in mano. L'ipotesi però è ancora da confermare.