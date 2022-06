Bloccata nell’abitacolo sotto il sole: bimba di sei mesi salvata da un carabiniere

Una bimba di sei mesi era rimasta bloccata nell’abitacolo dell’auto della madre a Giussano (Monza): la donna, dopo essersi resa conto di aver lasciato le chiavi all’interno, ha iniziato a chiedere aiuto ai passanti. Un carabiniere, che non era in servizio, ha così aiutato la 39enne e salvato la piccola che, a causa delle alte temperature, stava per perdere i sensi.