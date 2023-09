Anziano travolto e ucciso da un treno a Bisuschio: interrotta la circolazione ferroviaria Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 17 settembre, un uomo di 74 anni ha perso la vita perché travolto da un treno in provincia di Varese. È stata sospesa la circolazione.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 17 settembre, un uomo di 74 anni è stato travolto e ucciso da un treno in transito a Bisuschio, comune che si trova nella provincia di Varese. L'anziano è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate. Per consentire le operazioni di recupero del corpo, è stata bloccata la circolazione: si segnalano quindi ritardi lungo la linea Porto Ceresio – Varese – Milano.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio. La centrale operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Purtroppo però per l'uomo non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. I vigili del fuoco hanno aiutato gli operatori sanitari a recuperare il corpo dell'uomo, di cui per il momento non è stata diffusa l'identità.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia ferroviaria che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nel frattempo, per consentire tutte le operazioni è stata sospesa la circolazione ferroviaria. Il traffico è stato bloccato lungo la linea Porto Ceresio – Varese – Milano.