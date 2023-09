Viene travolto e ucciso da un treno in corsa a un chilometro dalla stazione, morto un uomo Un uomo è stato investito e ucciso da un treno in corsa a un chilometro di distanza dalla stazione di Vittuone, alle porte di Milano. Si indaga sulla dinamica.

Un uomo è stata travolto e ucciso da un treno in corsa a Vittuone, nella Città Metropolitana di Milano, sulla linea ferroviaria Milano-Novara. L'incidente è avvenuto intorno alle 10:20 di oggi, lunedì 18 settembre, a circa un chilometro di distanza dalla stazione. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

La vittima non è stata ancora identificata, ma si tratterebbe di un uomo di età compresa tra i 35 e i 40 anni. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 con due ambulanza in codice rosso, i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i tecnici della Rete ferroviaria italiana.

L'uomo è stato travolto da un convoglio Trenord partito da Novara e diretto a Treviglio. La circolazione ferroviaria sulla tratta Milano-Novara è stata sospesa in entrambe le direzioni tra Vittuone e Rho per permettere i rilievi della polizia ferroviaria.

