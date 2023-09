Travolto e ucciso dal treno sui binari a Turate: ancora da identificare il corpo Una persona è morta dopo esser stata travolta da un treno sui binari a Turate, in provincia di Varese: l’incidente è avvenuto verso le 19.30 di ieri venerdì 8 settembre.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sui binari di Turate, in provincia di Como. Nel tardo pomeriggio di ieri una persona è morta dopo esser stata travolta da un treno. Stando alle prime informazioni l'incidente sarebbe avvenuto verso le 19.30 all'altezza del passaggio a livello di via Varese. Inutile qualsiasi tentativo del macchinista di evitare l'impatto. Subito è stato lanciato l'allarme: sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e la Polfer ma per la persona coinvolta – come riporta Il Saronno – non c'è più stato nulla da fare.

Il macchinista e i passeggeri del treno erano sotto choc appena dopo l'incidente. Per diverse ore i treni hanno subito ritardi o cancellazioni. Per agevolare i soccorsi è stata necessaria l'interruzione del traffico ferroviario. Sull'accaduto ora indagano gli agenti della Polfer: la persona è ancora da identificare così come resta ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente.