Giovane investito da un treno a Cusano Milanino: sospesa la circolazione ferroviaria Un giovane è stato travolto da un treno S4 Trenord, all’altezza della stazione di Cusano Milanino. Attualmente sospesa la circolazione dei treni.

Un giovane è stato travolto dal treno 2762 S4 Trenord, all'altezza della stazione di Cormano-Cusano Milanino. Sono immediatamente accorsi sul posto i Vigili del fuoco, allertati dal 118, con due mezzi del comando di Milano e un terzo mezzo proveniente dal distaccamento di Desio. Restano al momento ancora ignote le cause dell'incidente ferroviario: sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti. Attualmente sospesa la circolazione dei treni: Trenord consiglia di utilizzare la vicina stazione di Camnago per i viaggiatori in direzione Milano (e viceversa).

Secondo quanto riportato dai Vigili del fuoco, si tratta di un diciottenne di origini italiane che ha tentato di gettarsi sotto il convoglio in arrivo. Fortunatamente l'impatto con il treno che proveniva da Camnago-Lentate e diretto a Milano Cadorna ha provocato al giovane ferite non mortali, ed é stato portato al vicino ospedale in codice giallo.

