Bomba sui binari a Brescia, circolazione ferroviaria sospesa sulla Milano-Venezia È sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia a causa di un ordigno rinvenuto sui binari nello scalo di Brescia. Gli artificieri sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Un ordigno è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 28 settembre nello scalo ferroviario di Brescia, nei pressi della linea ferroviaria Milano-Venezia. La circolazione dei treni è stata sospesa intorno alle ore 13.00 per consentire le operazioni di recupero e di messa in sicurezza dell'ordigno.

Da quanto si apprende, la bomba, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale, è stata rinvenuta durante gli scavi nello scalo merci di via Vergnano a pochi metri dai binari della linea Milano-Venezia. È in corso l'intervento degli artificieri dell'Esercito del decimo Reggimento Genio Guastatori di Cremona che stanno verificando l'effettiva pericolosità dell'ordigno. Sul posto sono presenti anche le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) che stanno lavorando per ripristinare la circolazione.

Alle 17 Rfi ha comunicato che la circolazione è ancora interrotta. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso. Alcuni convogli sono stati deviati su altre tratte alternative accumulando ritardi fino a 120 minuti. Tutte le modifiche ai treni sono consultabili sul portale di Trenitalia, ViaggiaTreno.

Non è il primo ordigno ritrovato nei cantieri dello scalo di Brescia nelle ultime ore. Nella mattinata del 28 settembre un'altra bomba era già emersa dagli scavi. Martedì scorso erano state rinvenute quattro granate d'artiglieria: tre sono risultate non più pericolose, mentre una verrà fatta brillare nei prossimi giorni.

Articolo in aggiornamento.