Anziano cade mentre cucina il pranzo: la pentola va a fuoco sul fornello e incendia la casa I Vigili del fuoco di Brescia sono riusciti a portare in salvo un anziano caduto mentre cucinava il pranzo: la pentola che era sul fuoco, nel frattempo, stava pian piano incendiando tutta la casa.

Ha chiesto aiuto con tutta la voce che aveva in corpo. Così i Vigili del fuoco di Brescia sono riusciti a portare in salvo un anziano, caduto mentre cucinava il pranzo e inerme davanti alla pentola sul fuoco che stava pian piano incendiando tutta la casa.

L'uomo, 84 anni, abita da solo all'interno di un appartamento del centro città. Intorno alle 14 di ieri, venerdì 29 settembre, stava preparando il suo pasto quotidiano. È in questo momento che sarebbe rovinato a terra, ferendosi al punto da sanguinare e, soprattutto, da non riuscire più ad alzarsi dal pavimento. Nel frattempo la pentola abbandonata sui fornelli diventa una palla di fuoco, e pian piano inonda l'intera casa di fumo nero e fuliggine.

L'84enne, in questa situazione, non si dà per vinto. Trova la forza di trascinarsi sui gomiti, dolorante e senza fiato, e raggiungere la porta d'ingresso del suo appartamento. Qui, gridando aiuto, riesce ad attirare l'attenzione di alcuni vicini, che immediatamente chiamano i soccorsi e una pattuglia della Polizia locale di Brescia. Accorsi sul posto con una squadra di Vigili del fuoco che ha posizionato l'autoscala all'esterno del palazzo, facendo ingresso in casa e portando in salvo l'anziano attraverso una finestra, per poi domare prontamente il principio di incendio.