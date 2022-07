Anziano aggredito al parco da un ragazzo: “Stavo scacciando le papere quando mi ha picchiato” A Legnano (Milano) è scoppiata una rissa tra un uomo di 76 anni e un ragazzo di venti: il secondo avrebbe rimproverato il primo di maltrattare le papere e le oche presenti nel parco Castello. L’anziano infatti, per tenere lontani gli animali, usava un ramoscello.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio, si è trasformato in un incubo. Nel pomeriggio di domenica 26 giugno a Legnano, comune dell'hinterland di Milano, un anziano stava allontanando le papere e le oche si stavano avvicinando a lui con un ramoscello. A un certo punto, stando al suo racconto, un ragazzo lo avrebbe rimproverato perché stava maltrattando gli animali.

Il motivo dello scontro

Da lì sarebbe esplosa la rissa. I due protagonisti di questa assurda vicenda hanno 76 e vent'anni. Il primo era seduto su una panchina al Parco Castello e cercava di tenere lontano le papere con questo metodo. Un'attività che ha però infastidito il ventenne che lo ha quindi ripreso. L'anziano ha comunque risposto e, in base alle ricostruzioni avute fino a questo momento, sembrerebbe che abbia colpito il ragazzo con quello che aveva in mano.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine

A quel punto, il ragazzo di vent'anni avrebbe reagito colpendolo a sua volta. Considerata la baruffa, sono state chiamate le forze dell'ordine: sul posto sono arrivati sia gli agenti della polizia di stato che gli operatori sanitari della croce rossa. I primi hanno cercato di ripristinare la calma e capire cosa fosse successo.

Il trasferimento in ospedale

I secondi sono arrivati sul luogo con un'ambulanza. Dopo aver fornito le prime cure sul posto – entrambi non hanno riportato ferite gravi – i medici hanno valutato di portare l'anziano in codice verde all'ospedale più vicino. Ospedale dove poi si è recato anche il ventenne: non è chiaro se, considerate le cose che sono accadute, scatterà una denuncia o meno.