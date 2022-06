Vittorio Brumotti aggredito al parco Sempione di Milano: documentava lo spaccio di droga L’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti è stato aggredito al parco Sempione di Milano mentre cercava di documentare lo spaccio di droga in pieno giorno.

Nuova aggressione subita da Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la notizia che denuncia lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle principali piazza italiane. Questa volta, il ciclista è stato preso di mira da un gruppo di ragazzi mentre cercava di documentare lo spaccio di droga all'interno del parco Sempione di Milano. Brumotti è stato minacciato e inseguito da alcuni soggetti che l'hanno costretto alla fuga. Tempestivo l'intervento dei carabinieri che hanno sedato gli animi prima che la faccenda degenerasse.

Brumotti aggredito al parco Sempione

Il tg satirico di Canale 5 spiega che nel "polmone verde frequentato quotidianamente da bambini, famiglie, sportivi" ci sono anche "purtroppo spacciatori". Nel servizio andato in onda ieri sera, giovedì 2 giugno, si vede Brumotti documentare il traffico di cocaina in pieno giorno prima di essere preso di mira dal gruppo finito nella sua denuncia. I carabinieri intervenuti hanno riportato un po' di tranquillità ma alcuni presunti spacciatori si sono messi all'inseguimento dell'inviato di Striscia e del cameraman che lo accompagnava. Quest'ultimo è stato colui che ha avuto la peggio, in quanto colpito dagli aggressori con un lancio di bottiglia. Fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze.

Le precedenti aggressioni a Milano

Già nel 2018 Vittorio Brumotti è stato vittima di aggressioni a Milano mentre registrava immagini relative allo spaccio di droga nei pressi della stazione Centrale. I pusher, in quelle occasioni, lo avevano minacciato e colpito con lancio di sassi e bottiglie. L'anno successivo, nel 2019, l'inviato di Striscia la notizia era stato minacciato da alcuni spacciatori in Colonne e qualche mese prima in corso Como. Nel 2020, infine, era stato raggiunto da alcune bastonate nei pressi di Porta Venezia che gli avevano fatto perdere i sensi.