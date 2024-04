video suggerito

L'influencer Elena Berlato aggredita a Milano: "Sono finita all'ospedale, dirò di più quando mi sarò ripresa" Una influencer di 29 anni è stata rapinata e aggredita da tre uomini a parco Sempione. Di questi nessuna traccia, mentre la ragazza sta bene e promette di raccontare la vicenda sui suoi canali social.

A cura di Matilde Peretto

Elena Berlato e la foto del braccialetto dell'ospedale (foto prese da Instagram)

Le hanno rubato il cellulare, ma lei, più arrabbiata che preoccupata, li ha inseguiti. Poi, è stata spinta a terra e ha avuto un attacco respiratorio, tanto che sono dovuti intervenire i soccorritori del 118. Elena Berlato, influencer 29enne veneta ma trapiantata a Milano, è la protagonista della rapina trasformatasi in aggressione avvenuta domenica 21 aprile nel pomeriggio a Parco Sempione, Milano. I tre rapinatori non sono ancora stati rintracciati. La ragazza, invece, dice di stare meglio, ma che racconterà tutto al suo (quasi) milione di followers appena si sarà "ripresa del tutto".

Cos'è successo nel parco

Nel pomeriggio di domenica 21 aprile, la influencer, particolarmente attiva su Onlyfans, si trovava seduta nei tavolini del bar Bianco a parco Sempione, nel centro di Milano. A un certo punto, tre uomini (che lei ha riferito essere presumibilmente sudamericani) si sono avvicinati e le hanno rubato il suo cellulare, un iPhone 15. La ragazza si è lanciata all'inseguimento e ha raggiunto i tre rapinatori davanti alla stazione della metropolitana di Cadorna.

Qui, ne ha bloccato uno che l'ha spinta a terra facendola cadere. Nel frattempo, i tre uomini si sono dileguati all'interno della stazione metropolitana. All'arrivo della polizia non c'era più traccia di loro, mentre Berlato ha accusato una crisi respiratoria, tanto da far intervenire i soccorritori del 118. È stata trasportata in codice giallo (sinonimo di urgenza) all'ospedale milanese Fatebenefratelli.

Le condizioni della influencer

La ragazza sembra stare bene, lo ha dichiarato lei stessa sui social: "Ieri al parco Sempione sono stata rapinata e sono finita pure in ospedale. Ora sto meglio, vi racconterò di più appena mi sarò ripresa del tutto". Scrive queste poche righe in una storia postata oggi su Instagram accompagnata da una foto del polso al quale è attaccato il braccialetto dell'ospedale.