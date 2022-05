Anziana pulisce il garage e trova una bomba a mano: intervengono gli artificieri Un’anziana di Mandello, in provincia di Lecco, venerdì mattina in una casa di via Risorgimento ha trovato una bomba a mano mentre ripuliva il garage.

A cura di Giorgia Venturini

Voleva riordinare il garage di casa quando si è trovata davanti a una bomba a mano. Questa la scoperta di una anziana di Mandello, in provincia di Lecco, venerdì mattina in una casa di via Risorgimento. Dalle prime informazioni riportate da Lecco Today, la donna stava riordinando il proprio box quando si è preoccupata del ritrovamento della bomba a mano. Subito l'anziana ha contattato le forze dell'ordine: sul posto sono arrivati i carabinieri e gli artificieri che hanno immediatamente portato via l'ordigno. Si tratterebbe di una bomba a mano di tipo Srcm di piccole dimensioni, in dotazione alle forze armate durante le esercitazioni. Molto probabilmente la bomba apparteneva al marito della donna, morto qualche anno fa: l'uomo infatti era stato in passato un militare.

Altri due ordigni trovati nelle settimane scorse

Solo qualche giorno fa è stato scoperto un ordigno non esploso della seconda guerra mondiale in un cantiere edile in via Gassman a Milano. Immediatamente sono state allertate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sesto e Marcello che arrivate sul posto stanno presidiando in attesa dell'arrivo degli artificieri. Ora tutto il cantiere si è fermato: si stanno valutando le operazioni di bonifica. E ancora qualche giorno prima un altro ordigno della Seconda guerra mondiale inesploso è stato trovato nel fiume Adda a Brivio, in provincia di Lecco. In un'area vicina al piazzale don Carlo Mariani il personale del decimo Reggimento genio guastatori dell'Esercito ha fatto brillare in sicurezza la bomba da mortaio da 81 millimetri che era stata trovata assieme a una bomba a mano di fabbricazione tedesca a pochi metri dalla riva e a circa un metro di profondità. La siccità dell'ultimo inverno ha permesso il ritrovamento da parte di un cittadino della zona.