Anziana accerchiata, minacciata e derubata da tre ladre: arrestate Tre donne sono state arrestate ieri a Milano per aver rapinato un’anziana di 75 anni.

Foto della polizia di Stato.

Brutta disavventura per una donna di 75 anni che nella mattinata di ieri, venerdì 27 maggio, è stata minacciata e derubata da tre ladre. Tutto è successo mentre l'anziana si trovava all'Upim di corso Buenos Aires. Erano circa le 12 quando le tre ladre l'hanno accerchiata e minacciata per farsi consegnare gli oggetti preziosi che aveva indosso e i soldi. Poi, una volta ottenuto il bottino, le tre si sono date alla fuga entrando in un altro negozio. Sono state fermate pochi minuti dopo dagli agenti della polizia di Milano e arrestate.

Anziana rapinata da tre donne in corso Buenos Aires

L'allarme alle forze dell'ordine è scatto quasi immediatamente. Sul posto sono arrivati gli agenti della Questura di Milano e i soccorritori del 118 che ha inviato per precauzione un'ambulanza. Fortunatamente la signora non ha avuto bisogno di supporto medico nonostante lo spavento. I poliziotti, intanto, si sono messi sulle tracce delle tre ladre rintracciandole poco dopo. Fermate, sono state perquisite: addosso gli agenti gli hanno trovato la refurtiva, subito sequestrata.

Le tre ladre accusate di furto pluriaggravato in concorso

Per le tre sono quindi scattate le manette. Si tratta di tre donne di origini bulgare di 24, 29 e 39 anni. La 29enne è risultata essere nota alla polizia per precedenti penali mentre le altre due ladre sono incensurate. Sono accusate di furto con destrezza pluriaggravato in concorso. La refurtiva è stata quindi riconsegnata alla 75enne mentre le tre malviventi sono state accompagnate in carcere. L'anziana è tornata a casa da sola senza necessitare il ricovero in ospedale.