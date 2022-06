Ancora senza nome l’uomo trovato morto nel Po: la Procura pubblica le foto dei vestiti Dopo due mesi dal ritrovamento del corpo, l’uomo trovato senza vita nel Po è ancora senza nome. Le indagini non hanno ancora portato risultati e la Procura di Pavia ha deciso di divulgare le foto dei suoi indumenti. Si cerca qualche testimone che possa aiutare la ricerca.

A cura di Enrico Spaccini

Le foto dei vestiti che aveva indosso l’uomo trovato senza vita nel Po

Nessuna corrispondenza del Dna con le banche dati delle forze dell'ordine, nessuna denuncia di scomparsa, nessun nome. L'uomo trovato senza vita nel fiume Po lo scorso 12 aprile in località Cascina Isola nel comune di Cervesina (Pavia) non ha ancora un'identità. Per questo motivo, dopo due mesi di indagini infruttuose, la Procura di Pavia ha autorizzato i carabinieri a divulgare le fotografie degli indumenti indossati dall'uomo. Anche se in pessime condizioni, soprattutto a causa della lunga permanenza in acqua, potrebbero attirare l'attenzione di qualche testimone.

Il ritrovamento del corpo

Stava camminando vicino alla riva del fiume, quando il residente di Cervesina ha visto galleggiare qualcosa che sembrava un corpo umano. Era incastrato tra alcuni rami che la corrente non riusciva a trascinare via. Chiamati i carabinieri, è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per portarlo sulla terra ferma. Hanno dovuto mettere in acqua una barca con la quale lo hanno raggiunto. Legato con delle funi, hanno trascinato il corpo fino a portarlo a riva. Indossava un giubbotto scuro con cappuccio di marca Alcott (taglia L), una maglia grigia a maniche lunghe di marca Red Jack (taglia M), una t-shirt marca New Mentality (taglia XL) e un paio di jeans di marca Luck Brand Los Angeles (taglia W32/L32).

Le indagini dei carabinieri

Negli ultimi due mesi i carabinieri hanno effettuato diverse analisi con i campioni di Dna che hanno prelevato dai resti di quell'uomo, senza però trovare alcun riscontro nelle banche dati. Si sa solo che è di origini nordafricane, ha un'età compresa tra i 30 e 40 anni ed è alto circa un metro e 80 centimetri. Nessuno in questi mesi si è rivolto alle forze dell'ordine per chiedere informazioni su un parente o un amico scomparso. Le denunce di scomparsa presentate nell'ultimo anno in Lombardia e in Piemonte (dove nasce il fiume) sono servite a fornire qualche dettaglio utile e non è chiaro ancora nemmeno come sia morto. Il corpo dell'uomo è ancora in una cella frigorifera dell'istituto di medicina legale dell'Università di Pavia.