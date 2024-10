video suggerito

Ancora nessuna notizia di Matteo Rivolta, il 31enne scomparso da tre giorni Non ci sono ancora notizie di Mattia Rivolta, l’uomo di 31 anni che è scomparso nella serata di mercoledì 23 ottobre da Paderno D’Adda (Lecco). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Non ci sono ancora notizie di Mattia Rivolta, l'uomo di 31 anni che è scomparso nella serata di mercoledì 23 ottobre da Paderno D'Adda (Lecco). Da tre giorni i tecnici dei vigili del fuoco sono a lavoro per rintracciarlo. Sono state perlustrate alcune zone limitrofe all'area in cui è stata ritrovata l'auto del 31enne, residente a Desio (Monza e Brianza). Il veicolo è stato invenuto in via Airoldi, vicino al cimitero.

A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati i suoi familiari. Sui social sono diversi gli appelli che sono stati lanciati per ritrovare il giovane. In tutta la zona sono stati diffusi anche i volantini con la foto di Rivolta. Le forze dell'ordine e i soccorsi hanno concentrato le ricerche lungo il tratto di fiume e nelle vicinanze. Per il momento, però, non si hanno ancora notizie del 31enne.

Ecco alcune informazioni che potrebbero aiutare a individuare l'uomo: Rivolta è alto 1.83 centimetri, pesa 90 chili, ha gli occhi azzurri e i capelli castani. Al momento della scomparsa, indossava una giacca di panno blu scuro. Aveva inoltre una felpa blu e un paio di pantaloni grigio chiaro. Considerato che sono trascorsi alcuni giorni, è possibile che la barba sia incolta e i vestiti non curati. Potrebbe essere in stato confusionale.

Chiunque dovesse vederlo, può telefonare ai carabinieri di Desio o ai vigili del fuoco di Lecco. Ancora ai numeri: Paola 3331117758, Guido 3407112059, Marco 3498428948, Matteo 3493892567.