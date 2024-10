video suggerito

Parcheggia l’auto a Paderno d’Adda e scompare: da giorni si cerca il 31enne Matteo Rivolta Il 31enne Matteo Rivolta è scomparso: il ragazzo è stato visto l’ultima volta lo scorso 23 ottobre parcheggiare la sua auto attorno alle 19 in via Airoldi a Paderno d’adda (in provincia di Lecco). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da due giorni non si hanno più notizie del 31enne Matteo Rivolta. Il ragazzo è stato visto l'ultima volta lo scorso 23 ottobre parcheggiare la sua auto attorno alle 19 in via Airoldi a Paderno d'adda (in provincia di Lecco), poi di lui si sono perse le tracce. Sui social in più pagine è stato condiviso l'appello della sorella: "Vi chiedo aiuto per ritrovare mio fratello, Matteo Rivolta, 31 anni, h 1,83m, peso 90kg, occhi azzurri, capelli castani. Indossava una giacca di panno blu scuro, una felpa blu, dei pantaloni grigio chiaro".

La sorella spiega dell'ultimo avvistamento a Paderno d'Adda ma "non sappiamo dove si sia diretto". Matteo Rivolta vive in realtà a Desio, in provincia di Monza e Brianza. Poi la sorella aggiunge: "Potrebbe stare vagando lungo l'adda, così come tra i paesi limitrofi o avere preso un treno. Potrebbe essere stanco o in stato confusionale". Soccorritori e forze dell'ordine si sono attivate per cercare il 31enne. Per qualsiasi segnalazioni si invita a contattare i carabinieri o la sorella Paola 3331117758.