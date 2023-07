Ancora allerta maltempo in Lombardia: nella notte possibili forti temporali Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato l’allerta meteo gialla dal tardo pomeriggio di oggi mercoledì 5 luglio alle prime ore di domani mattina giovedì 6 luglio.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora temporali in arrivo nel tardo pomeriggio e durante la notte. A causa ancora di questa continua instabilità il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato l'allerta meteo gialla con rischio ordinario dal tardo pomeriggio di oggi mercoledì 5 luglio alle prime ore di domani mattina giovedì 6 luglio. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Il timore che anche stanotte si ripetano i forti temporali di ieri martedì 4 luglio quando una bomba d'acqua ha creato dei veri e propri torrenti in zona Isola-Maggiolina, Città Studi e Navigli ha Milano. In queste zone è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per almeno 20 volte. Secondo quanto riporta il Centro meteorologico lombardo, sarebbero caduti circa 37mm di poggia, ovvero l'acqua di due settimane.