Anarchici sfilano in corteo a Milano per Alfredo Cospito: fumogeni e traffico in tilt Un centinaio di anarchici stanno sfilando in corteo a Milano a sostegno di Alfredo Cospito: un operatore televisivo è stato colpito da un fumogeno.

A cura di Ilaria Quattrone

Il presidio anarchico organizzato in piazza Duca d'Aosta a Milano si è trasformato in un corteo non autorizzato: decine di manifestanti – sarebbero circa un centinaio – sono scesi in piazza alle 18 a sostegno di Alfredo Cospito. Da giorni, in tutta Italia, sono state organizzate manifestazioni per chiedere la revoca del 41bis per il detenuto anarchico, che attualmente si trova al carcere di Opera, che è in sciopero della fame da oltre cento giorni.

Un operatore colpito da un fumogeno

Un operatore della trasmissione Fuori dal Coro, in onda su Rete Quattro, sarebbe stato colpito da un fumogeno. Il cameran avrebbe riportato una lieve ferita alla testa tanto da essergli uscito anche del sangue. Fortunatamente però non verserebbe in gravi condizioni.

Il corteo, così come appreso da Fanpage.it, continua a muoversi attorno la Stazione Centrale: si è spostato in via Vitruvio per poi dirigersi verso via Pergolesi: il traffico è al momento in tilt. In testa al corteo c'è uno striscione nero con la scritta bianca "Contro il 41bis – Per un mondo senza galere. Libertà per tutte e tutti".

Domani ci sarà un altro presidio a Milano

Gli agenti della Questura di Milano, in tenuta anti-sommossa, stanno monitorando la situazione. La Prefettura, insieme alla Questura, aveva infatti previsto un dispositivo di ordine pubblico. Al momento non sembrerebbero esserci né scontri né danni. Anche per la giornata di domani, sabato 4 febbraio, è previsto un altro presidio. Il 15 gennaio scorso, sempre nel capoluogo meneghino, il corteo in solidarietà di Cospito aveva raccolto quasi seicento manifestanti.