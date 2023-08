Ambulanza si ribalta dopo lo scontro con un’auto: ferito anche un bimbo di 11 anni Sei persone sono rimaste coinvolte in un incidente tra un’auto e un’ambulanza: tra i feriti, tutti però non in gravi condizioni, anche un bambino di 11 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Un'ambulanza si è ribaltata in un incidente a Milano nella giornata di ieri sabato 5 agosto verso le 21.30. Tutto sarebbe avvenuto in viale Monte Ceneri, lungo la circonvallazione esterna: il mezzo del soccorso si sarebbe ribaltato dopo essersi scontrato con un'auto all'incrocio di via Bartolini. Fortunatamente non ci sono feriti in modo grave e sull'ambulanza non c'erano pazienti a bordo. Tanta però la paura.

Da una prima informazione dallo scontro sarebbero state coinvolte sei persone: tra queste anche un bambino di 11 anni. Per due persone coinvolte è stato necessario il trasferimento in ospedale in codice giallo: una è arrivata all'ospedale Niguarda e un'altra al San Carlo. Non sono in pericolo di vita. Sul posto oltre che i sanitari sono arrivati gli agenti della polizia locale, ora al lavoro per cercare di capire l'esatta dinamica dell'accaduto.