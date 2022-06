Altra rissa a Milano dopo quella di via Bolla, donna accoltellata all’addome: è gravissima Una donna è stata ricoverata d’urgenza ieri sera a seguito di una rissa scoppiata in viale Luigi Don Orione a Milano. Feriti anche due uomini, portati in ospedale in codice giallo.

Immagine di repertorio

A distanza di circa 24 ore dai fatti di via Bolla, dove è scoppiata una mega rissa che ha coinvolto una sessantina di persone, Milano si è macchiata ancora di sangue. Nella serata di ieri, sabato 11 giugno, in viale Luigi Don Orione, in zona Palmanova, tre persone sono rimaste coinvolte in una rissa che ha provocato il grave ferimento di una donna di 32 anni.

Rissa in viale Luigi Don Orione, donna accoltellata all'addome

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo pochi minuti prima delle 20. Davanti al civico 20 di viale Luigi Don Orione, tre persone si sono affrontate per motivi ancora da chiarire. Ad avere la peggio, è stata una donna di 32 anni, soccorsa in codice rosso dagli operatori sanitari a causa di una coltellata che le ha ferito l'addome. Feriti anche due uomini in maniera meno grave. Un 50enne è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza mentre un 61enne è stato portato, sempre in codice giallo, al pronto soccorso del San Carlo a Milano.

Indagini affidate ai carabinieri di Milano

I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto con tre ambulanze e un'automedica. Una squadra si è presa cura della donna che versava in condizioni critiche. Dopo una prima stabilizzazione in loco, è scattata la corsa verso il nosocomio. Al momento non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. In viale Luigi Don Orione, insieme ai paramedici, sono arrivati anche i carabinieri di Milano che hanno preso in carico le indagini per ricostruire l'accaduto e risalire alle cause della violenta rissa.