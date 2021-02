È una domenica mattina da allerta meteo a Milano, svegliatasi sotto una pioggia intensa che proseguirà per tutta la giornata. Il nodo idraulico di Milano così come la zona dei laghi, delle Prealpi e dell'Appennino Pavese, sono infatti interessati nella giornata odierna da un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata dalla protezione civile della Lombardia. "I maggiori accumuli, da moderati a localmente forti, sono attesi sulla fascia prealpina e alta pianura", si legge nel bollettino, che specifica come sulla fascia prealpina centro-occidentale e alta pianura occidentale potrebbero cadere tra i 30 e 60 millimetri di pioggia in 12 ore.

Monitorati i livelli dei fiumi Seveso e Lambro

A Milano a preoccupare sono i livelli dei due fiumi Seveso e Lambro, come sempre a rischio esondazione in caso di forti piogge. L'assessore Marco Granelli ha fornito un aggiornamento all'alba, parlando di una situazione sotto controllo ma che sarà costantemente monitorata perché il maltempo durerà a fasi alterne fino a domani: "Seveso e Lambro 7 febbraio 2021 ore 6.23. Piove sulla Lombardia occidentale in maniera significativa da qualche ora e i bacini di Seveso e Lambro stanno riempiendo i due fiumi. Il sistema è allertato con monitoraggio costante radar e livelli. Per ora sotto controllo ma la perturbazione durerà a fasi alterne fino a domani. MONITORAGGIO FIUMI – Livelli idrometrici h. 07:45 DEL 07/02/2021 – SEVESO: Cesano Maderno 0,63 -Palazzolo 0,08 – Ornato 0,78 – Valfurva 0,65 – LAMBRO: Peregallo 0,49 – Feltre 1,60 MONITORAGGIO FIUMI – Livelli idrometrici h. 06:15 DEL 07/02/2021 – SEVESO: Cesano Maderno 0,54 -Palazzolo 0,07 – Ornato 0,97 – Valfurva 0,86 – LAMBRO: Peregallo 0,35 – Feltre 1,46".

Stando alle previsioni, le piogge potrebbero attenuarsi nel corso della tarda mattina o pomeriggio di oggi, con ripresa verso sera. La perturbazione proseguirà anche nella mattinata di domani, lunedì 8 febbraio.