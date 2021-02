Maltempo in arrivo a Milano e su parte della Lombardia dalla serata di sabato 6 febbraio e soprattutto nella giornata di domenica 7 febbraio. La protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico. "Una perturbazione in avvicinamento da ovest determina precipitazioni a partire dalla serata di oggi, sabato 06/02, fino alla mattinata di lunedì 08/02. In particolare, i maggiori accumuli, da moderati a localmente forti, sono attesi sulla fascia prealpina e alta pianura", si legge nell'avviso di criticità ordinaria.

L'allerta riguarda il nodo idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali. La fase acuta dell'evento, con l'intensificazione più marcata delle precipitazioni è attesa tra la sera di sabato ed il mattino di domenica, in particolare sulla fascia prealpina centro-occidentale e sull'alta pianura occidentale, dove è maggiore la probabilità di accumuli possibili tra 30 e 60 mm in 12h. Limite neve inizialmente tra 1200 e 1500 metri di quota, in abbassamento nel corso della giornata (e in particolar modo in serata) fino a 800 – 1200 metri. Possibile attenuazione delle precipitazioni nel corso della tarda mattina/pomeriggio di domenica.

Palazzo Marino ha comunicato che il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'avviso di criticità gialla (moderata) per rischio idrogeologico sul bacino di Milano. Una perturbazione in avvicinamento da ovest determinerà precipitazioni previste in intensificazione a partire dalla serata di oggi, 6 febbraio, e durante la mattina di domani, domenica 7 febbraio, che interesseranno il territorio regionale e in particolare la fascia prealpina e di alta pianura. È già stato allertato il Centro operativo comunale (COC) che verrà attivato in caso di necessità per monitorare la situazione e organizzare eventuali interventi.