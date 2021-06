Fino alle 2 di domani, lunedì 21 giugno 2021, a Milano e su tutto il nodo idraulico del capoluogo lombardo resta in vigore un'allerta meteo arancione per forti temporali. L'avviso è stato diramato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della protezione civile regionale ed è in vigore dalle 10 del mattino. Tuttavia nella prima parte della giornata il tempo a Milano è stato, sì, molto nuvoloso, ma non si sono verificate precipitazioni. Più probabile che le piogge intense e perfino i temporali possano abbattersi in città e nell'hinterland a partire dal tardo pomeriggio: in cielo iniziano ad addensarsi minacciose nuvole grigie.

"L'Europa Occidentale è interessata da un intenso flusso di correnti sudoccidentali, umido e instabile, all'interno del quale potranno svilupparsi fenomeni temporaleschi di forte intensità – recitava l'avviso della protezione civile ieri -. Seppure i fenomeni più diffusi ed intensi siano attesi sul versante estero delle Alpi, su Francia e Svizzera, vi è una moderata probabilità che si attivino i temporali anche sul versante italiano. Sulla Lombardia le condizioni saranno favorevoli anche a qualche fenomeno di forte intensità. In particolare: fino al mattino rovesci e temporali solo occasionali sulle aree montane alpine e prealpine; nel pomeriggio probabilità in aumento con possibile attivazione di una prima fase di temporali sparsi sulle zone alpine e prealpine, in sviluppo anche sulla Pianura ma con fenomeni più isolati e in progressione da Ovest verso Est; in serata possibile attivazione di una seconda fase principalmente sulle zone prealpine e sulle aree di Alta Pianura adiacenti".

L'allerta cessa alle 2 del mattino: domani sole e caldo

Piogge e temporali saranno "in temporaneo esaurimento nelle prime ore dopo la mezzanotte". E difatti per la giornata di domani, lunedì 21 giugno, a Milano è prevista un'altra giornata all'insegna di sole e grande caldo, con le temperature massime che potranno raggiungere i 32 gradi. Nel frattempo però occhi puntati sui fiumi Seveso e Lambro, che con le forti piogge di oggi pomeriggio potrebbero esondare. Il Comune di Milano ha già attivato il Coc, il Centro Operativo Comunale, per il monitoraggio dei livelli dei corsi d'acqua.