Allerta gialla per domenica in Lombardia: previsti temporali e vento forte a Milano e su gran parte della regione La protezione civile della Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali e forte vento a partire dal pomeriggio di sabato 3 maggio e per la giornata di domenica 4 maggio. Le zone più colpite potrebbero essere quelle dei laghi, delle Alpi e Prealpi e quella della pianura centro-orientale.

La Protezione Civile della Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla su Milano e su gran parte della regione per rischio temporali e vento forte a partire dalle 14:00 di oggi, sabato 3 maggio. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali ha anche segnalato il pericolo di rischi idrogeologici in diverse aree del territorio. Le zone più colpite potrebbero essere quelle dei laghi, delle Alpi e Prealpi e quella della pianura centro-orientale. Dovrebbe essere esclusa, invece, la fascia di regione tra Pavia, Cremona e Mantova.

Per il momento la Protezione Civile non ha fissato il termine dell'allerta, avvisando che domani mattina il Centro Funzionale "analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata". Per il momento zone segnalate in giallo sulla cartina sono la media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Milano, la pianura centrale, l'alta pianura orientale e l'Appennino Pavese.

Le zone interessate dall'allerta gialla (Fonte: protezione civile)

Le previsioni meteo per il pomeriggio di sabato 3 maggio

Per il pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio, la protezione civile ha previsto "nuvolosità diffusa, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Nelle ore centrali e nel pomeriggio si attende vento in parziale rinforzo da Sud sulle Prealpi centrorientali, sull'Appennino e sulle pianure ad esso adiacenti".

Domenica 4 maggio allerta gialla per vento e temporali

Per quanto riguarda invece la giornata di domani, domenica 4 maggio, le autorità hanno previsto "possibili rovesci o temporali isolati sulle Alpi" già dal mattino. La situazione però potrebbe peggiorare già nel pomeriggio, quando "le precipitazioni a carattere temporalesco si intensificheranno e insisteranno prevalentemente sulla fascia prealpina in particolare sui settori occidentali, dove sono attese le cumulate di pioggia maggiori". Sulle Prealpi si attendono piogge intense e diffuse, mentre sulle Alpi e nella fascia pedemontana potrebbero essere da moderate a forti. Assenti o più isolate nelle altre zone. Per quanto riguarda il vento, invece, potrebbe rinforzare soprattutto nella parte più meridionale della regione, nella zona dell'Appennino pavese.

Le raccomandazioni

Considerando queste previsioni, la protezione civile ha messo in guardia da possibili frane, dissesti idrogeologici, innalzamento dei livelli di laghi e fiumi, rotture di rami e caduta di alberi spostamenti di oggetti, teli e coperture a causa del vento. Il Comune di Milano ha quindi invitato i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, ha ricordato di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. "È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante – sottolinea l'amministrazione – anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo".