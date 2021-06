Allerta caldo a Brescia dove per la giornata di oggi, mercoledì 23 giugno, e di domani sono previste forti ondate di calore. Le temperature elevate hanno portato quindi alla diramazione di un'allerta arancione: "Queste condizioni climatiche – si legge sul sito del ministero della Salute – possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione". In particolare alle 8 del mattino saranno previsti 21 gradi per poi arrivare a toccare alle 14 del pomeriggio i 33 gradi. La temperatura percepita sarà di 34 gradi.

Anche a Milano si toccheranno temperature oltre i 30 gradi

Temperature elevate si registreranno in gran parte della Lombardia. Anche a Milano, stando al bollettino dell'Areonautica militare, si supereranno nella stessa giornata i 30 gradi centigradi. Nel capoluogo meneghino però si avrà tempo all'insegna dell'instabilità. Al caldo infatti si associa il rischio di temporali e piogge. Nel weekend in particolare saranno previste precipitazioni. Sabato e domenica si arriveranno a toccare i 33 gradi centigradi.

I consigli e le indicazioni del ministero della Salute

Considerato anche la pandemia di Covid-19, il ministero della Salute ha diramato delle indicazioni per prevenire rischi collegati al virus ma anche al caldo. Oltre a evitare di esporsi al caldo e al sole diretto e il consiglio di uscire nelle ore più fresche, il ministero invita coloro che si trovano in luoghi chiusi ad assicurare un adeguato ricambio di aria. Anche con il caldo, è necessario indossare i dispositivi di protezione secondo le norme vigenti ed evitare i luoghi affollati. Nel caso in cui in un luogo chiuso si usi un climatizzatore, è fondamentale effettuare la pulizia dei filtri e aerare la stanza.