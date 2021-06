Sole e caldo, con temperature oltre i 30 gradi. Ma rischio pioggia ancora presente in alcune ore della giornata. L'estate a Milano è iniziata all'insegna di una certa instabilità: se da un lato il caldo si fa sentire, con temperature massime attorno ai 30 gradi, dall'altro sono rare finora le giornate con cielo terso e senza nuvole. Anche le previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 24 giugno a Milano, sono nel solco delle giornate precedenti: saranno 24 ore calde, ma paradossalmente il sito del servizio meteo dell'Aeronautica militare non esclude la possibilità di pioggia. Vediamo dunque nel dettaglio che giornata si prospetta nel capoluogo lombardo.

Che tempo farà a Milano domani giovedì 24 giugno

Fin dalle prime ore di domani, giovedì 24 giugno, le temperature saranno piuttosto elevate. Si passerà dagli oltre 21 gradi previsti all'alba fino agli oltre 30 (con punte di 31) attese nelle ore centrali, le più calde. In mattinata però, verso le 11, ci sono basse probabilità di precipitazioni, quantificate nel 10 per cento. Per tutta la mattinata infatti in cielo sono attese molte nuvole, destinate a diradarsi nel corso del pomeriggio, quando si alzerà anche un vento moderato.

Previsioni meteo per il weekend

Anche il weekend a Milano potrebbe riservare qualche sorpresa, sul fronte delle precipitazioni. Pure venerdì 25 giugno il servizio meteo dell'Aeronautica militare prevede possibili precipitazioni, in maggior misura nelle prime ore pomeridiane. Per sabato 26 e domenica 27 giugno è atteso un ulteriore rialzo delle temperature: le massime potrebbero arrivare attorno ai 33 gradi.