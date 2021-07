Allarme maltempo, ancora forti temporali a Milano: nuova allerta meteo gialla per domani È stata diramata per la giornata di domani, venerdì 16 luglio, l’allerta meteo gialla sia a Milano che in altre zone della Lombardia: la misura è stata prevista per possibili forti temporali. L’allerta scatterà alle due di stanotte e durerà fino a mezzanotte di domani. Il Comune di Milano ha azionato tutte le attività di monitoraggio.

A cura di Redazione Meteo

Ancora maltempo a Milano dove per la giornata di domani, venerdì 16 luglio, è stata diramata un'altra allerta meteo gialla. La protezione civile regionale ha infatti adottato la misura perché potrebbero essere previsti forti temporali in tutta la provincia. L'allerta scatterà dalle 2 di stanotte e durerà fino a mezzanotte di sabato 17 luglio. Il Comune di Milano attiverà tutti i monitoraggi necessari per verificare la necessità di interventi.

Allerta meteo gialla anche in altre zone della Lombardia

L'allerta meteo non riguarderà solo il nodo idraulico di Milano, ma anche altre aree della Regione: i Laghi e le Prealpi Varesine, il Lario e le Prealpi Occidentali, le Orobie Bergamasche, la Valcamonica, i Laghi e le Prealpi Orientali, la Pianura Centrale, la Bassa Pianura Occidentale, la Bassa Pianura Centro Occidentale, la Bassa Pianura Centro-Orientale, la Bassa Pianura Orientale e l'Appennino Pavese. Nel weekend sarà previsto cielo nuvoloso, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature inoltre saranno in aumento: le minime attorno ai 19-22 gradi centigradi mentre le massime attorno ai 31-33 gradi centigradi.

I danni causati dal maltempo

Già nei giorni scorsi i forti temporali, la grandine e le raffiche di vento hanno causato notevoli danni al territorio: in provincia di Brescia le trombe d'aria hanno scoperchiato i tetti, danneggiato auto e strutture e abbattuto alberi. La grandine poi ha distrutto i raccolti. Nei giorni scorsi sempre in provincia di Milano, i chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis hanno colpito duramente Rozzano: a causa delle abbondanti piogge è stato distrutto il tetto del centro commerciale Fiordaliso.