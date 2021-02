È stata una mattinata concitata alle Poste di Varese. Un allarme bomba è giunto alla Questura cittadina e per questo tutte le otto filiali di Poste Italiane in città, compreso il centro di smistamento e la sede direzionale, sono state chiuse ed evacuate per precauzione.

Allarme bomba alle Poste: mattinata di paura a Varese

L'allarme è scattato dopo che una telefonata nella mattinata di oggi, martedì 9 febbraio, ha annunciato la presenza di un ordigno. Immediatamente i clienti e il personale sono stati fatti uscire dagli uffici postali. Secondo quanto riportato dai giornali locali, la chiamata sarebbe arrivata tra le 10.30 e le 11. Una volta fatti usciti tutti i presenti negli otto uffici, alcune decine di persone, nessuna delle quali ha riportato conseguenze, la polizia ha avviato le verifiche del caso.

Evacuati otto uffici, poi il via libera per il rientro

Dopo poco più di un'ora è stato confermato che si trattava di un falso allarme. Attorno alle 12.10 le forze dell'ordine hanno concluso il sopralluogo e dato il via libera per il rientro di impiegati e clienti nelle filiali. Proseguono ora le indagini della polizia per rintracciare l'autore della chiamata, che rischia una denuncia per procurato allarme.