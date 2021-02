“Ho una bomba sull’auto” e scappa via: falso allarme al confine con la Svizzera. Case evacuate

È scattato un allarme bomba questo pomeriggio, venerdì 6 febbraio, nei pressi del valico di Gaggiolo in provincia di Varese. Durante dei controlli in dogana, un uomo sarebbe sceso dal suo suv e avrebbe iniziato a correre. Fermato dalle forze dell’ordine avrebbe urlato: “Ho una bomba, la macchina è piena di esplosivi”. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno poi scoperto che sul Suv non c’era nessun esplosivo.