Allarme bomba a Milano vicino alla stazione Centrale: intervenuti sul posto gli artificieri

Nel pomeriggio di giovedì è scattato un allarme bomba in via Pergolesi, a Milano, dopo che due operatori di Amsa hanno trovato un pacco sospetto mentre pulivano la strada con un soffiafoglie. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno fatto brillare il presunto ordigno. Non si registrano feriti.

Immagine di repertorio

Un allarme bomba è scattato nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 settembre, dopo che alcuni operatori ecologici hanno trovato un pacco sospetto mentre pulivano la strada in via Pergolesi, a Milano, nei pressi della stazione Centrale. Sul posto sono arrivati gli artificieri che, dopo aver sgomberato la zona, hanno fatto esplodere il presunto ordigno e hanno riaperto la strada al traffico.

Tutto è successo attorno alle 17:30 di oggi all'altezza del numero civico 19 di via Pergolesi. Due dipendenti dell'Amsa (Azienda Milanesi Servizi Ambientali), la società che si occupa anche della pulizia delle strade, stavano soffiando via le foglie dall'asfalto quando hanno trovato un pacco sospetto a ridosso di un gazebo di un ristorante cinese. Il portiere del palazzo di fronte, Francesco Vignarolo, ha raccontato all'agenzia Ansa di essersi avvicinato e di aver visto un oggetto simile a due tubi lunghi circa 15 centimetri con fili rossi e blu.

"A militare ho fatto l'artificiere – ha detto il custode – sono stato anche in Libano, secondo me era una bomba". Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura, il personale del 118 e gli artificieri, che hanno sgomberato l'area assicurandosi che non ci fosse più nessuno nel raggio di 200 metri dal sospetto ordigno. Subito dopo, la presunta bomba è stata fatta brillare e la strada è stata riaperta al traffico. Dalle prime informazioni trapelate pare che il pacco sospetto fosse composto da alcune batterie unite con del nastro adesivo.