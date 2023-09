Allagamento improvviso in strada a Milano: un’auto precipita in una voragine, negozi pieni acqua Allagamento in strada a Milano dopo il guasto di una tubatura dell’acquedotto tra via Vincenzo Giordano Orsini e piazza Lionello Bettini (Bande Nere)

Allagamento in strada a Milano, zona Bande Nere: a causare il disagio il guasto di una tubatura dell’acquedotto tra via Vincenzo Giordano Orsini e piazza Lionello Bettini, stamattina intorno alle 9.

La perdita, ancora in corso, è stata tale da aver allagato anche cantine e negozi sulla via. Non si segnalano feriti. Gli operatori dell’Amsa sono intervenuti per ripulire l’area oltre: con loro anche il 118, i Vigili del fuoco e la Polizia Locale, che ha bloccato la circolazione intorno all'uscita della metro rossa M1 Bande Nere.

Un'automobile, nel frattempo, è finita dentro una voragine aperta dall'asfalto: l'Alfa Romeo Mito rossa è rimasta immersa a metà tra fango e detriti, lasciando affiorare solo il bagaglio.

(Articolo in aggiornamento)