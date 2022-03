Alla frontiera con la Svizzera non dichiarano orologi da 100mila euro: nei guai moglie e marito I beni di lusso sono stati sequestrati per contrabbando e per la coppia è stato avviato un procedimento amministrativo.

A cura di Giorgia Venturini

C'è chi ha cercato di rientrare in Italia dalla Svizzera non dichiarando 31mila euro e chi nel cassetto portaoggetti dell'auto ha nascosto due orologi di prestigiose marche per un valore di circa 100mila euro. Tutti contanti e beni di lusso i cui proprietari hanno deciso di non dichiarare alle Fiamme Gialle del Gruppo di Ponte Chiasso sul confine tra Italia e Svizzera. Per loro così sono scattate le sanzioni.

I controlli della Guardia di Finanza

Nel dettaglio, a trasgredire in un caso è stato un imprenditore che stava rientrando in Italia con 31mila euro violando però in frontiera l’obbligo di dichiarazione somme pari o superiori a 10mila euro. Ora l'imprenditore dovrà pagare una sanzione amministrativa pari a 3.124 euro per omessa dichiarazione. E ancora, sempre nei giorni scorsi, i finanzieri hanno fermato un cittadino di origini italiane di 57 anni e la sua compagna, residenti nel bresciano. Alla rituale domanda se avessero qualcosa da dichiarare, la coppia ha risposto di no. I militari non si sono fermati però qui: insospettiti, hanno deciso così di perquisire la macchina. Nel cassetto portaoggetti dell'auto hanno trovato due orologi di prestigiose marche per un valore di circa 100mila euro. In poco tempo la merce è stata sequestrata per contrabbando ed è stato avviato un procedimento amministrativo a cura della locale Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Le recenti sanzioni rientrano nella costante attività di monitoraggio dei funzionari dell'Agenzia Accise, Dogane e Monopoli della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Ponte Chiasso e delle Fiamme Gialle del Gruppo di Ponte Chiasso operanti al confine con la vicina Svizzera.