Alessandro Impagnatiello ha svelato dove si trova il coltello che ha usato per uccidere Giulia

"Alessandro Impagnatiello ha fatto tutto da solo". È Sebastiano Sartori, il legale del barman 30enne ora recluso a San Vittore per aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, a confermarlo. Per aggiungere stavolta: "Il coltello usato per uccidere Giulia? Non l'ha buttato. Ha detto anzi specificatamente dove sia".

La confessione di Alessandro Impagnatiello

Alessandro Impagnatiello ha confessato di aver ucciso Giulia Tramontano a coltellate nella notte tra mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno, crollato dopo giorni di silenzio e solo dopo il ritrovamento da parte degli inquirenti di tracce di sangue in casa, per le scale del palazzo a Senago e nel bagagliaio della macchina: l'omicidio della giovane, 29 anni, sarebbe avvenuto invece nella serata di sabato 27 maggio.

Il 30enne ora è accusato di omicidio aggravato, procurato aborto e occultamento di cadavere. Escluse invece dal gip le aggravanti della crudeltà ("non sarebbe caratterizzato da particolare pervicacia, tenuto conto del tipo di arma utilizzata e del numero di colpi inferti") e soprattutto della premeditazione, nonostante l'esplicita accusa della Procura: "Alessandro Impagnatiello ha studiato come uccidere Giulia Tramontano".

Accusa supportata da numerose ricerche sul web, sia prima che dopo l'omicidio della compagna: "Significative sono quelle effettuate sabato 27 maggio, poco prima che Giulia tornasse a casa a seguito dell'incontro con l'altra donna di Impagnatiello: ricerche come Ceramica bruciata vasca da bagno, o addirittura Alberto Stasi Bollate".

La messinscena dell'allontanamento volontario da Senago

Sono trascorsi quattro giorni, dall'assassinio alla confessione. Quattro giorni in cui Alessandro Impagnatiello ha recitato la parte del fidanzato in apprensione per la scomparsa improvvisa della compagna. "Baby, dove sei?", riportano i messaggi che ha inviato in quelle ore al cellulare ormai spento di Giulia. "Era stato proprio lui, del resto, a denunciare per primo ai Carabinieri la scomparsa della 29enne. "Sono uscito di casa domenica mattina per andare al lavoro e Giulia dormiva. Al mio ritorno, però, non c'era più", aveva raccontato ai militari. "Ha portato con sé bancomat, passaporto e 500 euro". La fidanzata era già morta da ore, nascosta in casa.

"So che non sono stato il fidanzato ideale ultimamente, hai il pieno delle ragioni. Ma dicci solo se stai bene, dicci che sei fuggita in qualche paese lontano per buttare giù tutto", ancora i messaggi del compagno a Giulia, per depistare le indagini mentre il cerchio, inesorabile, si stava chiudendo intorno a lui. "Ho solo voglia di tornarmene a casa", scrive sempre Impagnatiello: stavolta utilizzando il cellulare di Giulia, per far credere che la giovane sia tornata a Napoli, dalla famiglia d'origine.