milano
video suggerito
video suggerito

Al via oggi l’asta sulle bottiglie di vino di pregio sequestrate a Davide Lacerenza, lo “sciabolatore di champagne”

Le bottiglie erano state sequestrate nell’inchiesta relativa a un presunto giro di prostituzione e droga nel locale La Gintoneria e nel privé La Malmaison.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Francesca Caporello
4 CONDIVISIONI
Davide Lacerenza (foto da Instagram)
Davide Lacerenza (foto da Instagram)

Al via oggi, venerdì 9 gennaio, l'asta pubblica sulle bottiglie di champagne e di altri alcolici di pregio sequestrati nell'inchiesta relativa a un presunto giro di prostituzione e droga nel locale La Gintoneria e nel privé La Malmaison di Davide Lacerenza, conosciuto anche come lo “sciabolatore di champagne”. L'inchiesta coordinata dalla pm di Milano Francesca Crupi e dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf ha portato all'arresto, nel marzo 2025, dello stesso Lacerenza e dell'ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi.

Collegandosi ai siti www.spazioaste.it e www.ivgmonza.it, infatti, si può partecipare all'asta telematica, aperta fino al 30 gennaio, per acquistare, si legge, "vini e liquori di alto pregio", tra cui "Petrus, La Tache, Romanèe, Krug, Dom Perignon, Masseto" e altri ancora. Tra i beni, in mano al custode giudiziario della Procura milanese, si possono acquistare, ad esempio, sei bottiglie di champagne a 2550 euro, prezzo base, e poi bottiglie di vino rosso a partire da poco più di 100 euro, cinque bottiglie di tequila per oltre mille euro e tante altre, con prezzi base che arrivano anche fino ad oltre 400 euro.

La gip Marta Pollicino, lo scorso ottobre, aveva ratificato i patteggiamenti di Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e di Nobile, a 3 anni, difesi dall'avvocato Liborio Cataliotti. Coi patteggiamenti anche una confisca da oltre 900mila euro, ossia il valore delle bottiglie, ora messe all'asta per recuperare quella cifra, e alcune decine di migliaia di euro trovati sui conti, oltre ad arredi dei locali sequestrati.

Leggi anche
"Condizioni disumane nel Cpr di Milano": l'ex gestore patteggia 2 anni e 3 mesi dopo l'inchiesta per frode

Lacerenza, dopo il patteggiamento, ha potuto chiedere la misura alternativa al carcere, ossia l'affidamento in prova ai servizi sociali anche per "disintossicarsi" in una comunità, mentre Nobile è stata già ammessa a lavori di pubblica utilità. 

La vicenda

Lo scorso 4 marzo Lacerenza e Nobile erano stati arrestati per un presunto giro di prostituzione e droga avvenuto all'interno della "Gintoneria". I soldi illeciti che ne ricavavano venivano poi investiti nello stesso locale, che nel frattempo diventava sempre più un posto di culto per gli strati più ricchi della società milanese.

Solo nel 2023 la Gintoneria ha guadagnato circa due milioni di euro pur essendo un bar di soli 70 metri quadri. Poi all'improvviso, dodici anni di feste e perdizione sono stati interrotti. Lacerenza era stato accusato di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, Nobile degli stessi capi di imputazione a eccezione della droga, poiché ha affermato di essere sempre stata contraria ai traffici di cocaina nel locale.

Cronaca
4 CONDIVISIONI
Immagine
omicidio
aurora livoli
L’assassino di Aurora Livoli: “Non la conoscevo, si è avvicinata per le sigarette. L’ho seguita e stuprata”
La figlia della compagna di Emilio Velazco: "Viveva con noi, non sapevamo fosse pericoloso"
Emilio Velazco confessa l'omicidio di Aurora Livoli e gli abusi: "Non pensavo di averla uccisa"
Perché Velazco, con diversi precedenti per violenza sessuale, risultava incensurato
L'ipotesi della procura: "La ragazza ha cercato di difendersi"
Aurora Livoli ha incontrato Velazco sulla banchina della metro dove aveva aggredito una donna
L'uomo indagato per la morte di Aurora Livoli aveva già abusato di altre tre ragazze in passato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views