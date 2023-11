Al Niguarda sono le minicar elettriche a portare i bambini in sala operatoria: “Così passa la paura” Saranno le nuove minicar elettriche dell’ospedale Niguarda ad accompagnare i piccoli pazienti della Chirurgia pediatrica (circa 20mila ogni anno) in sala operatoria. “Un modo per alleviare ansia e stress giocando, senza mai lasciare la mano dei genitori”.

Una delle supercar in dotazione all'ospedale Niguarda

Niente più barelle, ma quattro piccoli veicoli elettrici. Sono le nuove supercar in dotazione all'ospedale Niguarda di Milano, grazie alla generosa donazione dell’Associazione Vittime incidenti stradali: mini bolidi a quattro ruote con le sembianze di una Maserati, una BMW I8 Coupé, una Mercedes CLS 350 AMG e un camion Mercedes Actros.

Un modo di varcare le porte della Chirurgia Pediatrica con meno stress e paure, per i piccoli pazienti dell'ospedale milanese. Il tragitto verso la sala operatoria così diventa un viaggio divertente ed emozionante al volante, senza più timori. "Grazie a queste macchine il gioco diventerà cura, trasformando l’ansia e la paura del percorso operatorio e consentendo ai più piccoli di non lasciare mai la mano dei propri genitori fino al momento dell’anestesia", il commento dell'Associazione vittime stradali, che ha donato all'ospedale Niguarda le quattro minicar elettriche.

"Un gesto apparentemente semplice che però cambierà il periodo di degenza o il day hospital di quasi 20mila bambini l’anno". Le auto sono coloratissime, super accessoriate e potenti, proprio come i modelli a motore da cui prendono spunto. Tra le scelte possibili, una cabrio azzurra o una Maserati con il logo e i colori della polizia locale.

"Questo progetto trasforma i bambini ricoverati in Pediatria in super piloti", le parole del presidente del consiglio regionale in Lombardia Federico Romani. "Insieme a medici e infermieri che si prendono cura di loro, i bimbi ricoverati potranno correre fuori dalla malattia”.