Si finge un papà per rubare gli zaini fuori dalla scuola: “Ora i bambini hanno paura” Tre studenti di prima media della scuola Barozzi, in via Bocconi di fronte al Parco Ravizza a Milano, sono stati vittime di un furto: un uomo si è finto il genitore di uno di loro per rubare i loro zaini.

A cura di Giorgia Venturini

Ha pedinato tre giovani studenti fingendosi il genitore di uno di loro per rubare zaini con all'interno libri e altri oggetti scolastici. Vittime dei ladri sono stati tre studenti di prima media della scuola Barozzi, in via Bocconi, di fronte al Parco Ravizza a Milano. A raccontare quanto accaduto in una intervista rilasciata a Il Giorno è stata una mamma di uno dei bimbi derubati: "Dopo la scuola mio figlio e alcuni suoi amici mangiano un panino in un bar della zona e poi tornano a casa. Quindi sono usciti da scuola come al solito e hanno lasciato gli zaini nella portineria del palazzo di uno di loro. Anche questa volta hanno detto al custode che sarebbero passati più tardi a riprenderli. Ma al loro ritorno gli zaini non c'erano più".

Il portinaio ha raccontato alle forze dell'ordine che un uomo sui 40 anni era passato a ritirare gli zaini convincendolo che era il papà di uno dei bambini. Il bottino che il ladro ha portato via consisteva in libri e alcune chiavi di casa, le cui serrature sono state cambiate. Tutto per poche decine di euro. I genitori si sono presentati in Caserma di viale Umbria: oltre al furto hanno tenuto a segnalare come sia inquietante che i bambini vengano seguiti da scuola. Questo ha messo di paura ai bambini. La speranza è che presto il ladro e "finto papà" verrà individuati.