Cade parte del soffitto in una scuola elementare di Milano: nessun ferito, bambini mandati a casa I bambini della scuola elementare di via Scrosati 3 a Milano, zona Lorenteggio a Milano, sono stati costretti a tornare a casa dopo che è ceduto parte del tetto nella zona della palestra: nessun ferito.

A cura di Giorgia Venturini

Nel pomeriggio di ieri mercoledì 15 novembre i bambini della scuola elementare di via Scrosati 3 a Milano, zona Lorenteggio a Milano, sono stati costretti a tornare a casa nel pomeriggio prima della fine delle lezioni perché è caduto parte del soffitto. Tutto è accaduto alll'istituto comprensivo Cardarelli Massau: fortunatamente nessun bambino o insegnante è rimasto ferito.

Oggi chiusa la scuola per i lavori

Stando a quanto accaduto, parte del soffitto si è staccato nella zona della palestra: subito si è attivata la direzione scolastica che ha diffuso immediatamente la chiusura della struttura fino a nuove comunicazioni. In una nota l'istituto ha precisato: "A causa del distacco improvviso del fondello in laterizio nel soffitto della palestra ci è stato comunicato dagli uffici tecnici del comune di Milano. Oggi quindi giovedì 16 novembre il plesso di via Scrosati 3 sarà chiuso per consentire le necessarie indagini da parte di un'impresa specializzata". E ancora: "L'operazione di cantierizzazione della scuola non consente la presenza di persone non addette ai lavori. Per tale ragione è necessario sospendere le attività scolastiche e parascolastiche fino alla fine di questa settimana". Oggi quindi i bambini resteranno a casa. Ritorneranno a lezione quando ci sarà la certezza che l'edificio sia messo in sicurezza.

Accertamenti in corso dei tecnici

I tecnici sono al lavoro per tutti gli accertamenti del caso: fortunatamente non ci sono stati feriti anche perché quella zona non c'è spesso un via vai di persone. Ma ovviamente ora tutti le verifiche sono in ogni angolo della scuola.