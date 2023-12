Si finge un operaio ed entra in chiesa per rubare le offerte: bottino da 1.500 euro Un uomo di 50 anni residente nella provincia di Milano è stato denunciato per furto: si è spacciato da operaio ed è entrato nella chiesa di Brembate (Bergamo) per rubare le offerte di 1.500 euro.

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era entrato nella sacrestia della parrocchia di Brembate, in provincia di Bergamo, e aveva rubato i soldi delle offerte della chiesa. Tutto è avvenuto nella mattinata del 30 novembre e ora il ladro, un uomo di 50 anni residente nella provincia di Milano, è stato identificato dai carabinieri e denunciato.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo era riuscito a entrare all'interno dei locali della chiesa spacciandosi come operaio incaricato di prendere le misura di una finestra che andava sostituita. Così una volta dentro è riuscito ad accedere allo studio privato del parroco e a prendere dalla scrivania tre buste contenente in tutto 1.500 euro. Per poi scappare via. Quando il parrocco se ne è accorto ha subito chiamato i carabinieri che si sono messi subito sulle sue tracce: i militari hanno visionato le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Pochi giorni dopo i carabinieri sono riusciti a identificarlo e per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per furto.