Agguato a colpi di pistola in strada a Milano: si cercano le due persone che hanno sparato contro un’auto

A cura di Giulia Ghirardi

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 maggio, c'è stata un agguato a colpi di pistola in strada a Milano. Due persone in sella a uno scooter si sono avvicinati a un'auto, sparando con un'arma da fuoco in quella direzione. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, ma tutte le persone coinvolte si sono date alla fuga. Stando ai primi accertamenti, non sembrerebbero esserci feriti.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'agguato si sarebbe verificato poco dopo le ore 15:00 di questo pomeriggio. A dare l'allarme sarebbe stato il titolare di un bar che si trova proprio all'inizio di via degli Imbriani, tra Dergano e Quarto Oggiaro (Milano), che avrebbe assistito a tutta la scena. L'uomo avrebbe riferito di aver visto due persone in sella a uno scooter avvicinarsi a un'auto, sparando con un'arma da fuoco in quella direzione. Il conducente dell'auto non sarebbe stato raggiunto dai colpi, non si sa se perché a salve o per fortuna. Dopo essersi sottratto all'agguato uscendo dal veicolo, soltanto quando lo scooter si è allontanato sarebbe risalito sulla vettura scappando a sua volta.

Secondo gli operatori sanitari del 118 e i pronto soccorso cittadini, non sembrerebbe esserci al momento nessuno ferito. Al momento le indagini sono in corso: la Polizia di Stato sta setacciando la strada alla ricerca di bossoli o segni dei colpi e, per agevolare il lavoro di repertazione della Scientifica, ha chiuso il tratto stradale tra via Patti e piazzale Nigra.