Sparatoria in via degli Imbriani a Milano: cosa sappiamo dell'agguato contro il conducente dell'Audi Gli investigatori hanno trovato sull'asfalto di via degli Imbriani a Milano alcuni elementi utili alle indagini. L'agguato verso un'Audi Q3 nera: ad aprire il fuoco due persone in scooter, coperte dal casco integrale. I sicari e il "bersaglio" sono fuggiti dopo la sparatoria.

Due persone in scooter, casco integrale e volto coperto. I colpi di pistola sparati contro un'Audi Q3 nera, il cui conducente sarebbe però rimasto miracolosamente illeso.

È ancora tutta da stabilire la dinamica dell'agguato a colpi di pistola che è andato in scena oggi, giovedì 8 maggio, intorno alle 13.30 in via degli Imbriani a Milano, all’incrocio con piazzale Nigra, viale Bodio e viale Jenner a nord della città.

Secondo quanto ricostruito al momento, due uomini in scooter avrebbero sparato mirando verso un'auto in corsa, e sarebbero poi scappati a gran velocità dopo aver esploso qualche colpo in direzione della carrozzeria dell'Audi. L'uomo a bordo della vettura, invece, sarebbe riuscito ad allontanarsi e sarebbe fuggito a sua volta, prima a piedi e poi ritornando alla guida dell'auto.

A chiamare la polizia, intervenuta sul posto con la scientifica per tutti i rilievi del caso, è stato un barista di via degli Imbriani. "Due uomini in scooter hanno sparato verso una macchina e sono scappati", ha spiegato l'uomo al 112. Per poi aggiungere che il "bersaglio" dell'agguato, a quel punto, è sceso dall'auto per provare a scappare con le sue gambe. "Sembrava illeso, non c'era sangue", sempre la testimonianza del barista.

Gli investigatori, quindi, sono al lavoro per risalire a chi possa aver aperto il fuoco in una strada trafficata, in pieno giorno, e per rintracciare l'Audi, vero obiettivo dell'agguato. La speranza è che una mano possa arrivare anche dai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso la sparatoria.

Per il momento, i poliziotti hanno rinvenuto sull'asfalto alcuni elementi che potrebbero essere preziosi per le indagini: ancora da definire se si tratti di bossoli, ogive o cartucce. In via Imbriani sono in corso anche i rilievi su un'auto che presenterebbe un foro, forse scavato da uno dei colpi esplosi oggi pomeriggio dai misteriosi sicari sulle due ruote.