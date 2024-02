Aggressione nel Milanese, 40enne accoltellato in una cascina: è gravissimo Un uomo di 40 anni è stato accoltellato a Carpiano, in provincia di Milano: è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella giornata di oggi, giovedì 22 febbraio, un uomo è stato accoltellato a Carpiano, comune di appena quattromila abitanti che si trova in provincia di Milano. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari sono arrivato con un'ambulanza e un elicottero. L'intervento alla Cascina Bruciata è avvenuto alle 9.55.

L'uomo accoltellato è un 40enne: è in gravissime condizioni

La vittima è un quarantenne che ha riportato una lesione per un taglio all'addome. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno: è in gravissime condizioni. Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Al momento non sono state diffuse notizie sulla sua identità.

I carabinieri indagano sull'aggressione

Sono intervenuti anche i carabinieri. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento non è chiaro se sia stato individuato il responsabile dell'aggressione. Non si è a conoscenza nemmeno del movente né se sia stata trovata l'arma del delitto. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sulla vicenda.