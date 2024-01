Accoltellato un uomo a Pavia: è in gravissime condizioni Un uomo di 35 anni è stato accoltellato a Pavia: ha riportato ferite su tutto il corpo. Per il momento non è stato individuato l’aggressore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella giornata di oggi, giovedì 25 gennaio, un uomo è stato accoltellato a Pavia. Il ferito è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Matteo. Ha riportato diverse ferite su tutto il corpo. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Non è stato infatti ancora fermato nessuno.

Sulla base di quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'intervento del personale sanitario è avvenuto alle 14.12 e in Viale Cesare Battisti e precisamente al civico 70. La vittima è un uomo di 35 anni: per il momento non è stata ancora diffusa la sua identità. L'uomo è stato accoltellato e ha riportato ferite su tutto il corpo.

Sembrerebbe infatti aver riportato lesioni da taglio al torace, all'addome, alla schiena e a una gamba. I medici e i paramedici del 118 sono intervenuti con un'automedica e un'ambulanza. Il 35enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Matteo. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non sembrerebbe essere ancora stato individuato un responsabile.