Aggredito a Varese Jacopo Malnati de iPantellas: “Hanno tentato di uccidermi” La giovane star del web, 33 anni, è stata rapinata e aggredita nel quartiere San Fermo di Varese mentre rincasava da una serata. “Sono spaventato, mi dispiace vivere in un mondo così. Stavo per morire”

Jacopo Malnati pubblica su Instagram le foto dell’aggressione

Una brutale aggressione. Di più, un tentato omicidio.

È successo a Jacopo Malnati del duo di YouTuber iPantellas, 33 anni, che sui social pubblica una foto del volto tumefatto e denuncia: "Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato ad uccidermi, strangolandomi per derubarmi".

Ha il naso gonfio, le labbra spaccate. Punti, bende, sangue. "Io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso per poi fuggire".

Il giovane stava salendo sulla propria auto, parcheggiata a Varese nel quartiere di San Fermo, quando è stato sorpreso alle spalle. Due persone armate di pistola lo avrebbero raggiunto al termine di una serata, intorno alle 22.30, mentre stava rincasando. L'avrebbero successivamente colpito col calcio dell’arma e stretto il collo, per poi fuggire subito dopo.

"Ho rischiato di morire durante l'aggressione"

"Io sto bene, a parte un po' di punti. Ma sono spaventato! Mi dispiace vivere in un mondo così. Non meritavo questa aggressione", scrive in una storia Instagram la giovane star da 5,7 milioni di follower su YouTube.

"Mi auguro che i due ragazzi rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto, perché se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero poco) si sarebbero devastate anche le loro vite". E poi, in risposta ai tantissimi messaggi di vicinanza dei follower. "Non sembra ma sto bene. Grazie di cuore a tutti i bellissimi messaggi di affetto. Cercherò di dare aggiornamenti appena sarò un po' più in forma".

La giovane star da 5,7 milioni di follower su YouTube

Il duo iPantellas, formato da Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo (ambedue classe 1990), è da tempo seguitissimo sul web. Pionieri di YouTube, dove vantano quasi 6 milioni di seguaci, registrano numeri da capogiro anche sulle altre piattaforme social: un milione e mezzo di follower su TikTok, 2,2 milioni su Instagram.