Come sta Jacopo Malnati, lo youtuber aggredito con una pistola durante una rapina Lo youtuber Jacopo Malnati è stato vittima di una tentata rapina e aggressione da parte di due giovani a Varese.

A cura di Giorgia Venturini

È stato dimesso dopo alcune ora l'arrivo in ospedale e si sta riprendendo a casa Jacopo Malnati, lo youtuber del duo iPantellas vittima di una tentata rapina e aggressione da parte di due giovani a Varese.

A dare la notizia di quanto accaduto è stato lui sulla sua pagina di Instagram: nelle foto e video postati si vede il volto tumefatto. Malnati ha spiegato così l'accaduto: "Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato ad uccidermi, strangolandomi per derubarmi".

"Io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso per poi fuggire".

Tante le ferite e lo spavento

Lo youtuber ha il volto pieno di gonfiori e ferite: sta proseguendo da casa con le medicazioni. Presto però si rimetterà. Tanto è stato anche lo spavento che ha subito: "Io sto bene, a parte un po' di punti. Ma sono spaventato! Mi dispiace vivere in un mondo così. Non meritavo questa aggressione".

Le indagini della polizia

Come riferito a Fanpage.it, ora si stanno cercando gli aggressori: come ha riferito Malnati alla polizia, i malviventi erano giovani e in due. Risalire alla loro identità non sarà facile perché in zona non ci sono telecamere di video sorveglianza. Ma continuano le indagini della Squadra Mobile di Varese. I due giovani devono rispondere di tentata rapina e lesioni.

Chi è Jacopo Malnati

Jacopo Malnati, 32 anni, ha cominciato a pubblicare video su YouTube quando erano in pochi a pensare da questa piattaforma fosse possibile ricavare uno stipendio fisso. Insieme a Daniel Marangiolo ha creato il canale iPantellas. Il loro primo video è stato pubblicato nel 14 ottobre del 2009.

Sono stati tra i primi creator a emergere. Tra i primi a dotarsi di una produzione, di collaboratori, di camere e montatori professionali.

Nel 2018 la loro canzone “Ma anche no” ha raggiunto 35 milioni di visualizzazioni su YouTube, l’anno dopo con “Italiani in vacanza” sono arrivati a 23 milioni.

Negli ultimi anni Jacopo e Daniel hanno provato anche nuovi canali, dalla collaborazione con il format Mediaset Colorado ai video su TikTok.